İl Özel İdare personelleri korona virüs ile ilgili bilgilendirildi

İl Genel Meclisi toplantı salonunda, Beyaz Baret İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nden (İSGB) işyeri hekimi Dr. Lütfiye Canayaz tarafından Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden ölümcül korona virüsü hakkında personel bilgilendirildi.

Korona virüsü salgınının önemine değinerek sözlerine başlayan iş yeri hekimi Canayaz, “Şu anda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs için tedbirler alınmaktadır. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse tüm ülkedeki sağlık müdürlükleri virüs ile ilgili uyarılarını her gün yineliyorlar. Afişlerle ve bildirilerle hem kurumlara destek olmaya çalışıyorlar hem de ülkemizi bu virüsten korumak için önlemler alıyorlar” dedi.

Korona virüsünden korunma yolları hakkında da bilgi veren Canayaz, “El hijyenine çok dikkat edilmelidir. En az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa gözle görülür kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan asla gözlere, buruna ve ağıza dokunulmamalıdır. Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa maske kullanmalıdır. Solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürük, hapşırık, nefes darlığı vb.) olan hastalarla maskesiz yakın temastan kaçınılmalıdır. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun mendille kapatılmalı, eller yıkanmalı, mendil yoksa ağız ve burun dirseğin ön yüzüyle kapatılmalıdır. Hasta kişilerin kişisel eşyaları ortak kullanılmamalıdır” diye konuştu.