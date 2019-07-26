İl Özel İdare tarafından asfalt yama robotu alımı yapıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, merkez ve ilçelerde yatırım ve hizmetlerin daha kaliteli ve etkin bir şekilde verilmesini sağlamak adına kurum olarak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karabük İl Özel İdaresi olarak araç filosunu güçlendirdiklerini, alınan asfalt yama robotu ile hem iş kalitesinin artacağını hem de personel sayısından tasarruf edeceklerini belirten Genel Sekreter Uzun, “Bu yıl sıcak asfalt çalışması ile köylerimizde hizmet kalitemizi daha da yükselteceğiz. Bu kapsamda sıcak asfalt çalışmasında kullanılmak üzere asfalt yama robotu alımı gerçekleştirdik. Aracımız 8 metreküp yani 20 ton asfalt alma kapasiteli ve şantiyemizden aldığı malzemeyi çalışma yapılacak bölgeye kadar sıcak getirip aynı şekilde muhafaza etme özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra bizim asfalt yama ekibimizde 4 personelimiz çalışmaktaydı. Bu sayıda da yüzde 50 tasarruf edeceğiz. Yama robotunda 2 personel yeterli oluyor. Böylelikle işçilikte yüzde 50 tasarruf ederek personellerimizi başka çalışmalarda görevlendirebileceğiz” dedi.

Su ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarında kazılan yollar için asfalt gerektiren yerlerde de yama robotunun işe yarayacağını ifade eden Uzun, “Özellikle su, kanalizasyon ve benzeri alt yapı çalışmaları sırasında kazılan yollar ile küçük çaplı asfalt gerektiren yerlerde sıcak asfalt kullanıldığı için artık daha kaliteli asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilecek” diye konuştu.