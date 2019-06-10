İl Özel İdaresinde bayramlaşma programı yapıldı

Bayramlaşma programına Genel Sekreter Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Bayramlaşma programında kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Mehmet Uzun, bir Ramazan Bayramı'nı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, “Yaz mevsimi geldi ve işlerimiz yoğunlaştı. İnşallah bu yeni sezonda kazasız belasız bir dönem geçiririz. Tüm personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu vesile tekrar geçmiş bayramınızı tebrik ederek, aileleriniz ile huzurlu mutlu bir yaşam geçirmenizi dilerim” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ise, “Memleketimize hizmet etmek bizim borcumuz. İşçisi, memuru, müdürü, meclis üyesi ile hep birlikte memleketimize, köylerimize hizmet etmek için çalışacağız. Bizlerde meclis üyeleri olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu vesile ile birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara erişmeği Allah bizlere nasip etsin. Herkese çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.