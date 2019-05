İl Protokolünden 1 Mayıs mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçilerin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Başkan Vergili mesajında Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Sevgi, saygı ve bir olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, 1 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde geçeceğine olan inancımızla, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise yayınladığı mesajında “Ülkemizde ekonominin her noktasında emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesi için çalışan emekçilerimiz bu toprakların en önemli sermayesidir. 1 Mayıs dünya işçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günleridir, eğer bu bayramı kutluyorsak bu emekçi ve işçi sınıfının tarih boyunca verdiği bedeller sayesinde olmuştur. İşsizliğin giderek arttığı böyle bir dönemde emekçi kardeşlerimize destek olmak için sadece 1 Mayıslarda değil, her zaman yanlarındayız. Yine, başta İş sağlığı ve güvenliği olmak üzere işçilerin hak arayışları konusundaki girişimleri ve sendikal faaliyetlerini destekleyeceğiz Bu duygularla, haksızlığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya göreceğimiz günlerin umuduyla başta ilçemizdeki işçi arkadaşlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçi halkımızın bu anlamlı günlerini en derin duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum“ ifadelerine yer verdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, toplumsal barışa, insanlar arasındaki iş birliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Altınöz mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti iktidarımız tarafından resmİ tatil olarak belirlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı, kardeşliğin, sosyal barışın, hoşgörü ve saygının gelişmesine katkı sağlayacaktır. 1 Mayıs şiddetin, kavganın günü değil, birliğin beraberliğin dayanışmanın mücadelenin barışın kardeşliğin demokrasinin ve baharın günü olmalıdır. Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız özel günlerden birisi. AK Parti olarak çalışma hayatında emek ve alın terinin ehemmiyetini bilerek, hükümet olduğumuzdan bu yana kadın-erkek tüm işçi, memur, emekçi vatandaşlarımızın sorunlarını çözme gayretindeyiz ve bundan sonra da bu konuda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Ülke olarak birlik ve beraberlik şuurumuz, bütün zorlukları aşacak kuvvettedir. Her alanda güçlü bir Türkiye, Emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş adamları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkün olmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.”