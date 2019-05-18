İl protokolünden 19 Mayıs mesajı

Karabük il protokolü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile kutlama mesajı yayımlandı.

Vali Fuat Gürel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gürel mesajında, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ülkemizin kurtuluş meşalesini yaktığı, şanlı Türk tarihinin dönüm noktası, yorgun gözlerden Büyük ve Güçlü Türkiye'mizin ilk pırıltılarının süzüldüğü gün olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. Yıldönümüne ulaşmanın gurur ve heyecanı içinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bir olmanın, kalkınmanın, dinamizmin, kardeşliğin, bağımsızlığın, özgürlüğün en güzel tezahürü olan bu varoluş gününün yarınımız ve istikbalimiz olan gençlerimize armağan edilmesi bu manada millet olarak geleceğimize sahip çıkışımızdaki kararlılığın en önemli göstergesidir. Vatan uğruna, mukaddesat uğruna, çoluğuyla çocuğuyla, genciyle ihtiyarıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış Aziz Milletimiz 19 Mayıs 1919 tarihinde bu cennet vatanımızın her bir köşesinden daha da güçlenerek yükseldiğini 15 Temmuzda da tek vücut olarak göstermiştir. Sevgili Gençler, Atalarımızın büyük fedakârlık, azim ve kararlılıkla yokluk içinde Varlığın en yücesine dayanarak bizlere miras bıraktığı Aziz Vatanımızın bugün her karışında bir başarı hikâyesi, bir çalışkanlık destanı, bir umut öyküsü yazıyorsunuz. 2023, 2053 ve 2071'lere sizlerle koşuyor, geleceğimize umutla bakıyoruz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal ve İstikbal yolculuğunun tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

-Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili:

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Vergili mesajında “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga yurdumuza yayılmış ve milletimizin azmi ve inancı ile birleşerek, bu kutlu mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Türk milleti için tarihi dönüm noktası olan bu tarihi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişte verilen mücadelelerin önemini genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız. Gençlerimiz, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Bugünle yarın arasında köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata' sının emaneti, Cumhuriyetine sahip çıkacak, Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıldönümünü kutladığımız bu kutlu günde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

-Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse:

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs'ın bağımsızlık, özgürlük, Cumhuriyet ve demokrasi özlemiyle yanan, işgale ve işgalcilere karşı boyun eğmeyen mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışı olduğunu kaydeden Başkan Köse mesajında şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs ile toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen milletimiz kendi kaderini eline almış, 'Ya istiklal Ya ölüm' diyerek varoluş mücadelesine başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmış, bir ülkenin makûs talihini değiştirmiştir. Atatürk ve vatanını seven kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hep birlikte tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele vermiştir. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyetinin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Yine Atatürk 'ün Samsun'a çıkışı kurtuluşun başlangıcıdır. Bu bağlamda, Cumhuriyet meşalesini ilelebet yakacak, özgürlük, adalet, refah ve barış' içinde, ortak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyorum."

-KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat:

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat mesajında: ““19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli ve tarihi bir gündür. Bugünün, ‘Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanması ülkemizin geleceği olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz bağımsızlık mücadelemizin ilk adımının 100. yıl dönümünde bize düşen, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesilleri yetiştirirken istiklal mücadelemize temel teşkil eden birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

-AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz:

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Milli Mücadelenin 100. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altınöz, tüm gençlerin bayramını kutladığı mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlayan bağımsızlık hareketinin, birlik ve dayanışma ruhuyla birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılıp milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını hatırlattı.

Altınöz mesajında, “Tarih boyunca hür yaşamış ve hür yaşayacak olan milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da milli mücadelenin dalga dalga Anadolu'ya yayıldığı, vatan toprağını elimizden almak ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı milletimizin cesareti azmi ve inancıyla, canını ortaya koyduğu destansı bir hürriyet mücadelesine Samsun'da imzasını atmış ve yeni bir tarih yazmıştır. 19 Mayıs 1919, Türk Milletinin Bağımsızlık ve Özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Ulusal değerlerin yeşerdiği, Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bugünün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali, istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. Bu nedenledir ki bizler, gençlerimizi el üstünde tutuyor, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi daha huzurlu günlere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını veren Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.