İl protokolünden 23 Nisan kutlama mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gürel mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. Yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ortak bir coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuş, Milletimiz, yine kendinden aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Millet egemenliğinin nişanesi bu günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dünya çocuklarına armağan edilmesi, Türk Milleti olarak çocuklarımıza geleceğimizi inşa etmekte duyulan güvenin en anlamlı göstergesidir. Çocuklarımızın dünya çocuklarıyla el ele, sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen bir nesil olarak yetişmeleri barış, mutluluk ve huzur dolu bir dünya için ümitlerimizi daim kılmakta olup, bugün Büyük ve Güçlü Türkiye'mizden yükselen çocuk sesleri dünyanın birçok ülkesindeki mazlum, yoksul, ümitsiz, yardım bekleyen çocukların sesi ve nefesi olmaktadır. Onların dinamizmi, parlak hedefleri ve değerleriyle Ülkemizin 2023, 2071 hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Gazi Meclisimizin açılışının 99. yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İfadelerini kullandı.

-KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat:

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yönetimde söz sahibi olan milletimiz, tam bağımsızlık noktasındaki kararını tüm dünyaya ilan etmiştir. “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla kurulan Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin güvencesi olmuştur. 23 Nisan'ın geleceğimizin söz sahibi çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi ve çocuklarımızın aynı bağımsızlık şuuru ile yetiştirilmesi, ülkemizin geleceğine verilen önemin gösterilmesi açısından çok önemlidir. Çocuklarımız da geçmişten aldığı bu güç, azim ve kararlılıkla ülkemizin en önemli dayanağı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi M. Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla yâd ediyorum.”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse:

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı. 23 Nisan 1920 ruhunun temsil ettiği bütün değerlerin, ifade ettiği anlamların çok değerli bir miras

olarak nesilden nesile aktarılacağını belirten Köse, “23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizi işgalden ve işgalcilerin kuşatmasından kurtaracak iradeyi oluşturdu. Aziz milletimizin bütün unsurlarını ortak bir ülküde birleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti de bu birlik şuuru üzerine inşa edildi. 23 Nisan 1920 ruhu, temsil ettiği bütün değerleri, ifade ettiği anlamları, çocuklarımızın sahipliğinde ve şahitliğinde çok değerli bir miras olarak nesilden nesile aktarılacaktır. Bu tarih, egemenliğin millete devredilişinin resmen başlangıcını oluşturan bir devrimin tarihidir. Böyle bir devrimin, yüzyıllar boyu, değil gerçekleştirilmesi, hayal edilmesi bile mümkün değildi. 23 Nisan 1920, sadece TBMM'nin kuruluş günü değil, aynı zamanda demokratik parlamenter rejimin temelinin

de atıldığı gündür.Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçenleri rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

-Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili:

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Vergili, Türk ve Dünya çocuklarının kutladığı bu anlamlı günün, geleceğimizin teminatı olan çocuklar için mutluluğun, huzurun ve başarının yeni başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili mesajında “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılını yaşıyoruz. Bundan 99 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla bu topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesi, bugün tüm dünya çocukları için bir bayramdır. Bu günü bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği değeri ve yeni Türk Ulusunun geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğini işaret etmiştir. Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Bizler de, değeri ölçülemeyen bu mirası koruma ve kollama konusunda var gücümüzle çalışmalıyız ki bu uğurda milyonlarca şehit verilerek elde edilen bu eser sonsuza kadar yaşayabilsin. Buduygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

- AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz:

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Altınöz yayımladığı mesajında, “Takvimler 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde, milletimizin aziz temsilcileri meclis çatısı altında birleşerek geleceğimizi şekillendirecek tarihi bir adımı hayata geçirmişler ve kudretli devletimizin temelini atmışlardır. Bugün, Milletinin İradesini Temsil Eden Gazi Meclisimizin Kuruluş Yıl dönümü. Bugün, asil milletimizin geleceğine kendi elleriyle yön vererek gücünü halktan alan ulusal egemenliği ilan edişini, Gazi Meclisimizin kuruluşunu kutluyoruz. Bugün, millet olarak birlikte var olmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün ülke yönetimine sahip çıkmakla yetinmeyip, bu bilinci bir bayramla ülkenin asıl sahipleri çocuklarımıza vermenin gururunu taşıyoruz. 23 Nisan 1920 ruhu, temsil ettiği bütün değerleri, ifade ettiği anlamları, çocuklarımızın sahipliğinde ve şahitliğinde çok değerli bir miras olarak nesilden nesile aktarılacak. Çocuklarımızın, bu bayram vesilesiyle içselleştirdikleri bağımsızlık ülküsüne, demokratik ve insani değerlere ve milli iradeye saygı ilkesine hayatları boyunca sahip çıkacaklarına, milletimizi ve devletimizi çok daha iyi yerlere taşımak için yurtsever bireyler olarak gayret göstereceklerine inancımız tam. Bu düşüncelerle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. İstiklal mücadelesinde özveriyle görev almış Anadolunun her bir evladına rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi artıran değerli evlatlarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en samimi duygularla kutluyor, Karabüklü hemşerilerimi en samimi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.