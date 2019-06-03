İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl protokolünden Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne bayram ziyareti

Karabük İl Protokolü tarafından Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesi Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret edildi.


Ziyarete Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen katıldı.


İlk olarak Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şubesini ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet Şube Başkanı Sabri Özer'den derneğin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesini de ziyaret eden heyet dernek başkanlarının ve üyelerinin Ramazan Bayramını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.