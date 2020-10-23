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İl Sağlık Müdürü Sarı, pozitifli vakaları uyardı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kentte pozitifli vaka sayısında artış olduğunu belirterek, pozitifli kişilerin temas halinde olduğu kişileri gizlememeleri konusunda uyarılarda bulundu.


Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısındaki artışın Karabük'te de olduğunu ifade etti.


Vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini hatırlatan Sarı, “Ofiste, çarşıda, pazarda, kafelerde, çay ocaklarında vb. ortamlarda arkadaşlarımızla sohbet ederken maskemizi çıkarmayalım. Aradaki mesafeyi mutlaka koruyalım” dedi.


PCR testi pozitif çıkan vatandaşların temaslı olduğu kişileri gizlememesi konusunda uyaran Sarı, “Temaslılar da bize yardımcı olsunlar ve temaslı olduklarını ifade etsinler. Aksi takdirde hastalığın yayılımını yavaşlatmamız ya da durdurmamız mümkün olmayacaktır. Lütfen birbirimize yardımcı olalım. Birlik olursak Allah'ın izniyle başaracağız” ifadelerini kullandı.

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