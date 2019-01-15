İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Fuat Gürel Başkanlığında Karabük'te ilk defa uygulamaya konulan ve gerçekleştirilen İl Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, akademisyenler, ilgili bölge müdürleri ile ildeki ilgili kurum amirleri, medya, turizm işletmecileri ve turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin tarafından, Karabük ve İlçelerindeki turizm değerleri ve yapılan faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

İl Turizm Koordinasyon Kurulu toplantılarının yılda 2 yada 3 sefer yapılacağını dile getiren Vali Gürel özellikle Safranbolu'nun turizmde belli noktaya ulaştığını, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık İlçelerinin de turizm altyapısının incelenerek, Karabük'ün bir bütün olarak değerlendirilmesinin yollarını arayacaklarını söyledi.

Gürel, “ Safranbolu'da mevcut turizm faaliyetleri ile ilgili yapılması gereken konuların gözden geçirilmesi, yapılan yanlış şeyler varsa bunları konuşularak, ilimizde turizm çeşitliliğinin arttırılması, misafirlerin Safranbolu'da daha fazla konaklattırılması, turizmcilerin bir çatı altında birleşmesi ve birçok konu hakkında fikir teatisinde bulunulması gerektiğini" ifade etti.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri ise bölgedeki turizmin sorunları ve yapılması gerekenlere ilgili fikirlerini dile getirdiler.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Sorumlusu Mehmet Fatih Rüzgâr'ın yaptığı 2019 EMİTT Turizm Fuarı sunumunun ardından, 2019 yılı Turizm sezonu ile ilgili alınması gereken tedbirler, görüş ve öneriler ayrıntılı olarak ele alındı.