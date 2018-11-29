İlçe İdare şube başkanları toplantısı yapıldı

Fatih Ürkmezer başkanlığında idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Safranbolu Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, idarede birliğin sağlanması, yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi, teşkilatın ahenk içerisinde çalışması için gereken tedbirlerin alınması ve gerekli uygulamaların düzenlenmesi konuları ele alındı.

Ürkmezer, ilçede Kamu Kurumlarının Müdür ve Amirlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda çalışmaların daha verimli, sorunsuz, çözüm ve vatandaş odaklı olması amacıyla kurum amirlerine çeşitli konular ile ilgili talimatlar verildiğini, kurumların işleyişi ile ilgili kurum amirlerinden bilgi aldığını kaydetti.

Tüm bu çalışmaların ortak paydasının Safranbolu'da yaşayanların ve Dünya Mirası Safranbolu'nun en güzel hizmeti alabilmesi, Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent yapmak olduğunu kaydeden Fatih Ürkmezer, “Huzur kenti olan Safranbolu'da yatırımların yanı sıra güvenlik, asayiş ve eğitim de bizim için oldukça önemli” dedi.