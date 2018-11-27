İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlçe Jandarma Komutanlığından çocuk güvenliği semineri

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çocuklara yönelik başlatılan etkinlik kapsamında Çocuk Güvenliği Semineri verildi.


Konarı Şehit Halil Gözlemeci İlkokulu ve Ovacuma İlkokulu ile başlayan projede Safranbolu İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören, Merkez Jandarma Karakol Komutanı J.Asb. Kd. Üçvş Hakan Kargın ve Karabük İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amiri J. Asb. Üçvş. Şehnaz Aydın tarafından Çocuk Güvenliği ile ilgili seminer verilerek, öğrencilere dikkatli olmaları gereken hususlar anlatıldı.


Seminer hakkında konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, geleceğin teminatı olan çocukları sevdikerini ve onlara değer verdiklerini belirtti.


İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen seminerin faydalı olacağının altını çizen Ürkmezer, “İlçe Jandarma Komutanımız Burak Ören ve beraberindeki arkadaşlarımız ilk etapta iki okulumuzda çocuklarımıza yabancılarla muhatap olmamaları, okul yakınlarına şüpheli gördükleri ve tanımadıkları kişileri öğretmenlerine bildirmeleri, trafikte dikkat etmeleri gereken hususlar gibi daha pek çok konuda bilgiler aktardı. Böylesi seminerlerin çocuklarımızın geleceği açısından faydalı olacağını düşünüyor, İlçe Jandarma Komutanımız nezdinde tüm askeri personelimize gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Seminerin sonunda her iki okulda da çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.