İlçe Millî Eğitim Müdürleri kurul toplantısı gerçekleştirildi

Karabük'te İlçe Millî Eğitim Müdürleri kurul toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ve İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Karabük Öğretmenevi ve ASO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının ana gündemini; Karabük'ün 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık çalışmaları, Köy Yaşam Merkezleri, LGS ve YKS başarı durumu, pansiyonlu okulların güvenliği, DYK, yaz kursları, okul/kurumların inşaat, bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları, taşımalı eğitim, bakanlığın "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" ve "Çevre Dostu 1000 Okul" projeleri ve yerel proje konuları oluşturdu.

Gündem maddelerini tek tek ele alan Nevzat Akbaş, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Tüm yöneticilerimiz ile her zaman olduğu gibi planlı, programlı hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hazırladığımız eylem planımız ile 2022-2023 eğitim öğretim yılına daha güçlü girecek ve daha başarılı olacağız. Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın çağa uygun nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için Karabük eğitim ailesinin her ferdi büyük özveri ve tüm gayretiyle çalışmaktadır" dedi.

Temel Eğitim'de 10.000 Okul Projesi'nde çalışmaların sona gelindiğini kaydeden Akbaş, proje çerçevesinde önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "Proje çerçevesinde ilimizde seçilen temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda desteği uygulamaya geçirdik. Öğrencilerimize yönelik ilk yardım farkındalık eğitimleri, psikososyal gelişim destek eğitimleri planlandı. Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımlarını desteklemek üzere çalışmalar başlatıldı. Bilindiği üzere İlimizin akademik başarısının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da başarımız ve kazanımlarımız artmaktadır. Yine proje çerçevesinde öğretmenlerimize öğrenci sağlığı açısından çok önemli gördüğümüz İlk yardım eğitimi verildi, yeni nesil soru yazma becerileri geliştirildi ve bununla birlikte öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri bakımından ihtiyaç görülen eğitimler açıldı" dedi.

"Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenci sayılarımız artıyor"

Mesleki Eğitimin yaygınlaştırılması noktasında çerçevesinde çalışma gerçekleştirildiğini ve bu çalışmaların meyvesinin alındığını söyleyen Akbaş, "Karabük'te Mesleki Eğitim Tanıtım Faaliyetleri Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim temasıyla Mesleki eğitime öğrenci kazandırma noktasında çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bugüne kadar Mesleki Eğitim Programına kayıtlı öğrenci sayımız 2135 oldu. Öğrencilerimizi çalıştıkları yerlerde ziyaret ediyoruz. İşletme sahipleri ve öğrencilerimiz ile görüştüğümüzde olumlu dönütler alıyoruz. Her iki taraf da bu programdan çok memnun" dedi.

2022-2023 eğitimi öğretim döneminde Bakanımız Mahmut Özer'in talimatıyla öğrencilerimizin ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynak destek paketlerinin masalarının üzerinde olacağını hatırlatan Akbaş, bu konuda yönetici ve personellerin büyük bir titizlikle çalıştığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Akbaş, toplantıya katılan yöneticilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Toplantı, gündem maddelerinin ilçeler bazında değerlendirilmesinin akabinde iyi dilek ve temenniler ile son buldu.