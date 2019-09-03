İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalar, okul/ilçe/il zümre toplantıları, akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan haftalık kazanım testleri, inşaat ve onarım çalışmaları, okul/ilçe web sitelerinin takibi, sosyal medya kullanımı ve takip edilmesi, taşımalı eğitim, taşımalı öğrenci yemekleri ile öğretmenevleri ve pansiyonlu okulların yemekleri, birleştirilmiş sınıf uygulaması ve planlamaları, Erasmus, TÜBİTAK ve BAKKA projeleri çalışmaları, meslek liseleri tanıtım çalışmaları ve döner sermayelerinin hayata geçirilmesi, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri, tasarım beceri atölyeleri ve okul kayıtları değerlendirildi.