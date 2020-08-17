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İlçenin en kalabalık köyünde karantina sona erdi

Karabük’ün Yenice ilçesinin en büyük ve en kalabalık köyü olan Değirmenyanı köyünde 2 Ağustos tarihinde alınan karantina süresi sona erdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinin en büyük ve en kalabalık köyü olan Değirmenyanı köyünde 2 Ağustos tarihinde alınan karantina süresi sona erdi.


Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Kurban Bayramı'nın üçüncü günü karantina kararı alınmıştı. Jandarma ekiplerinin giriş çıkışları kontrol altına aldığı köyde, başka vakanın görülmemesi üzerine 17 Ağustos tarihi saat 24.00 itibariyle karantina kaldırıldı.


721 nüfusu ile ilçenin en büyük ve kalabalık köyü olan Değirmenyanı'nda vaka sayısının artmaması köylülere rahat bir nefes aldırdı.

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