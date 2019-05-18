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İlhan Özer: “Bireysel ve paylaşım hatalarından dolayı goller yedik”

Spor Toto 1.

Ligin son haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'e 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, üzgün olduklarını söyledi.


Play-Off'u yakından ilgilendiren bir maça ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Özer, “Daha önce burada Giresunspor ile golsüz berabere kalmıştık. Aynı bilinçle gücümüzün yettiği kadar belki Gaziantepspor'ı devre dışı bırakabilirdik. Geriye düştükten sonra penaltı ile eşitliği sağladık ama oyuncularımızın bireysel ve paylaşım hatalarından dolayı goller yedik. Sonuçta 6-1 mağlup olduk” dedi.

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