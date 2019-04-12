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İlhan Özer: “Çok kolay teslim oluyoruz”

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör İlhan Özer, futbolcularının iyi bir oyun oynamalarına rağmen erken teslim olduklarını belirtti.


Kardemir Karabükspor, Lig'in 29. haftasında pazar günü Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını akşamüzeri Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman taktiksel çalışmalar ve 5'e 2 top kapma ile devam ederken, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.



“Çok kolay erken teslim oluyoruz”


Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, “Geçen hafta Boluspor deplasmanında 4-0 bir mağlubiyet oldu. Çok kolay erken teslim oluyoruz. Bu haftada Giresunspor maçı içeride. Düşme hattını yaşayan bir ekip, onlarda bizi zorlayacaktır. Tek sıkıntımız fiziksel sorunumuz, ligin sonu gelmesi. Çocukları toparlamak gerçekten çok zor. Ama bir oyun sistemimiz savunmadaki ve hücumsal anlamdaki sıkıntılarımızı anlatıyor, gidermeye çalışıyoruz” dedi.


Özer, Lig'in çok farklı bir lig olduğunu, rakiplerinin fiziksel olarak kendilerinden iyi olduklarını belirterek Giresunspor karşısında iyi bir futbol ortaya koymak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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