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İlhan Özer: “Kalan 3 haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz”

Spor Toto 1.

Lig takımlarından Kardemir Karabükspor sahasında lig lideri Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, kalan 3 haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.


Özer, sahalarında ligin liderini konuk ettiklerini ve lider olmasının sahada belli olduğunu ifade ederek, “Geçen hafta Balıkesir maçında 7-1 mağlup olduk ve orada çok bireysel hatalar yapmıştık. Bugün 4-0 mağlup olduk. Bir tane frikikten bir tane de penaltıdan yedik. Ben skora takılmıyorum. Antrenmanda çocuklara her zaman gerekeni anlatıyoruz. Bugünde savunma anlamında aldık. 3 haftalık bir süreç kaldı Bunu en güzel şekilde tamamlayacağız. Hücumsal anlamda sıkıntımız var üretmekte. Savunma anlamında gelişmeler var ve yakın olmayı öğrendiler” dedi.

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