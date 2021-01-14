İlk aşıyı Yenice'de başhekim oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk korana aşısı, Devlet Hastanesi Başhekimi, Uzm.Dr.Hasan Özkan'a hemşireler tarafından yapıldı.

Çin'den gelen Covid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak CoronaVac aşısı içim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Acil kullanım olayı vermesinin ardından ilk aşıyı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından aşıların sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı. Ülkemiz ve ilçemiz için aşının önemli olduğunu belirten Yenice Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Hasan Özkan, “ Ülkemiz ve ilçemiz için aşı çok önemli. Aşının ilk dozlarını hastanemiz personeline uygulayacağız. Önümüzdeki günlerde de ilçemiz halkına da uygulanacaktır. Halkımız çekinmeden aşı olabilir.Aşı olmak isteyenler MHRS'den randevu almaları gerekmekte olup ve aldıkları randevu saatlerini geçirmemelidir. Hastanemizde yığılma olmaması için sabah 09.00-23.50 saat aralığında hizmet verilmektedir. Şimdiden ülkemizde Covid-19 salgınıyla mücadele veren başta sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum.Hastalarımıza da geçmiş olsun dileğinde bulunuyor, salgından dolayı da vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Yenice Devlet Hastanesi Başhekimi, Uzm.Dr.Hasan Özkan'ın ardından personel de korona aşısını oldu.