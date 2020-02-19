İlk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Bartın'da kaza geçiren ve leğen kemiği kırılan Sevil Küçüktepe Yalçın, Karabük'te ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Geçen yıl Ağrı'dan Bartın'ın Ulus ilçesine atanan biyoloji öğretmeni Sevil Küçüktepe Yalçın'a, bir aracın çarpması sonrası kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde leğen kemiği kırığı teşhisi konuldu. Ameliyatın zor olmasından dolayı Yaçın'ın Ankara, Zonguldak ve Karabük'e sevki için işlemler başlatıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Tansel Mutlu'nun kendisini kabul etmesiyle Yalçın, Karabük'e sevk edildi. Yalçın'ın yapılan muayenesinin ardından Doç. Dr. Tansel Mutlu ve Doç. Dr. Uygar Daşar, ameliyata karar verirken, Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy ile ortopedi uzman Dr. Osman Arıkan da destek verdi. Yalçın, Karabük'te ilk kez uygulanan "stoppa" yönetimiyle yapılan ameliyatla kısa sürede sağlığına kavuştu.

"Burada bu tür ameliyatları yapabilmekteyiz"

KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Tansel Mutlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine Bartın'dan sevk edildiğini, kendilerinin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Hastanın kırığını incelediklerini ve oldukça zor bir cerrahi olduğunu gördüklerini ifade eden Mutlu, "Daha öncede tecrübemiz olduğundan dolayı hastanın ameliyatını burada yapmaya karar verdik. Bu hastada farklı olarak ameliyatını karın alt bölgesinden açtık, cilt yaramız daha küçük, enfeksiyon riskimiz dahada azaldı. Bu tür ameliyatlarda cerrahi sahada çok önemli damar ve sinir yapıların varlığından riskli ameliyatlardır. Karın bölgesinden girişimi esnasında eşlik eden Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy hocamızdan yardım aldık. Karın alt bölgesine girdikten sonra kırık hattına ulaştık ve kırık kemikleri tespit ettik. Hastamızı izlem altına alıp yalaşık bir hafta sonra taburcu ettik. Hastamızı belirli periotlarla kontrole çağırarak takip ediyoruz. Şu anda gayet iyi bir sıkıntımız olmadı" dedi.

Pelvis-asetabulum cerrahisinin zor olduğunu aktaran Mutlu, "Ameliyatı karın alt bölgesindeki girişim ile yapmamız ayrıca zorluğu daha da artırmakta. Fakat avantajların dan faydalandık, daha kısa süren cerrahi süre, cerrahi sahaya daha fazla hakimiyet, daha az enfeksiyon riskleri gibi. Burada bu tür ameliyatları yapabilmekteyiz. Bu hastaların iyileşme süreleri, hastanın gerek kişisel özellikleri gerekse yaptığımız cerrahi müdahaleye bağlı değişmekle birlikte, ortalama 3-5 ay sürebilmektedir" diye konuştu.

Mutlu, hastada kalıcı bir hasar olmadığını kaydetti.

KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uygar Daşar da "İşlem gerçekleştirirken genel cerrahi kliniği hocası Ömer Faik Ersoy'dan da yardım aldık. Ortopedi kliniği olarak Tansel Bey ve Osman Bey ile ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız çok iyi çok mutluyuz, bu merkezde böyle bir cerrahinin yapılmış olması bizleri mutlu etti" dedi.

Hasta Sevil Küçüktepe Yalçın ise yaşadığı süreci anlattı.

Eş durumundan Bartın'ın Ulus ilçesine atandığını anlatan Yalçın, "Milli Eğitim Müdürlüğünde işim vardı, işimi halledip eşimi beklemeye başladım. Yolda yürürken arkamdan araba çarptı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldım. Hastanede leğen kemiğimde kırık tespit edildi ve bu kırığın her yerde tedavi edilmediği, bazı doktorların kabul etmesiyle olacağını söylediler. Ankara, Zonguldak ve Karabük için sevk işlemleri yapıldı. Karabük'te Doktor Tansel Mutlu bey beni kabul etti, Karabük'e sevkim gerçekleşti. Burada bir iki gün bekleme süresi geçirdim, doktor kontrol etti ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatım zorluydu, doktor beyin sayesinde kolay bir ameliyat süreci geçirdim. Ameliyattan sonra iki ay yürüme zorluğu çektim. Normalde iki ay gibi bir sürede yürünmesi gerekirken, ben doktor beyin sayesinde bunu 45 güne indirdim. Desteksiz yürümeye başladım ve şimdi çok şükürler olsun çok iyiyim, eskisi gibi hayatıma devam edebiliyorum" ifadelerine yer verdi.