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İlkbahar dönemi aşılama kampanyası

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkbahar dönemi aşılama kampanyası startı verildi.


İl Müdürü Çetin Ayvalık'ın başkanlığında il ve ilçelerde görev yapan tüm sağlık çalışanların katılımı ile hayvan sağlığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında, 10 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayan şap aşılama kampanyası ve diğer programlı aşılarının uygulanması, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü, 2020 yılında yapılacak işlemler değerlendirildi.

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