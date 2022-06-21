İlkokul mezunu ama azmederek dünyanın sıfır emisyon problemine çözüm buldu

Karabük'te ilkokul mezunu Ahmet Balyemez, AR-GE çalışmaları dahilinde kurduğu makine ile geri dönüşümü olmayan plastiklerden dizel, temizlik tineri, karbon siyahı, prolitik yağ ve parafin üretti.

Aslen Şanlıurfalı ve ilkokul mezunu 56 yaşındaki Ahmet Balyemez, Karabük Üniversitesi Tekno Kent içerisinde yanında kimyager, çevre mühendisi gibi üniversite öğrencileri ile birlikte 5 yıllık AR-GE çalışmasını tamamladığı ve tamamen kendi ürettiği yerli ve milli makineyle plastik atıkları ülke ekonomisine geri kazandırıyor. Kurduğu sistem ile adeta üniversite mezunlarına taş çıkan ilkokul mezunu Balyemez, dünyada atık plastiklerin çok ciddi ve büyük sorunlar yaşandığını ve bu sorunlarla ilgili gerek doğa ile gerek denizlerde bütün atık plastikleri piroliz yöntemi ile enerjiye ve ekonomiye dönüştürdüklerini söyledi.

İlkokul mezunu olmasına rağmen her başvurduğu yerden ‘Siz bunu yapamazsınız' diyerek geri çevrilen ve oğlunun dahi bu cevaplardan dolayı yanından ayrıldığını anlatan Balyemez, Tekno Kentte kendi imal ettiği makineyi daha da geliştirerek, yeni hedefinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olan sıfır emisyonlu makineleri üretmek olduğunu anlattı.

“İlkokul mezunu diye yapamazsınız dediler”

Emine Erdoğan'ın himayelerinden 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nden esinlenerek, kollarını sıvadıklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatan Ahmet Balyemez, “ Emine hanımın himayelerinde başlatılan proje ile ilgili gerekli kurumlara oğlum ve ben bir yazı yazdım. Herkes bize bunu yapabilecek kadar yeterli olmadığımıza dair cevap verdi. Ret cevabı gelince bizim bu konuda yeterli olduğumuzu yetersiz olanın kendileri olduğunu yazdık. Daha sonra birçok üniversiteye gittiğim de ilkokul mezununuz bu işi yapabilecek kadar yeterli değilsin dediler. Bu konuda fazlasıyla yeterli olduğumu onlara da söyledim. Tüm bu olumsuzluklar karşısında oğlum en son yaşı itibariyle beni yarı yolda bırakarak, baba bu işte yokum, yapmayacağım dedi. Çünkü her gittiğimiz yerde olumsuz cevap alıyoruz. Onunla ilgili de oğlumun bana olan güveni kırıldı ama benim kendime olan güvenim asla kırılmadı. Ben bu yolda tek başıma mücadelemi verdim. Bu noktaya geldik. Atık plastiklerle ilgili çalışmalara başladık. Atık plastiğin geri dönüşü oluyor. Bizim kullandığımız geri dönüşümü olmayan atıklar. Yani tehlikeli atıklar. Ekip çalışmalarımızı yaptık. İlk aşamada geri dönüşümü olmayan atıklardan prolitik yağı, dizel, parafin, temizlik tineri ve en değerlisi karbon siyahı gibi ürünler çıkarttık. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımı bitirdik. Daha sonra üniversitemizden ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan çalışmamız başarılı bir şekilde bitirdiğine dair iş bitirme belgemizi aldık” dedi.

“Yatırım yapmak istiyoruz”

Bundan sonraki süreçte hedeflerinin yatırım yaparak, makineleri üretmek olduğunu da kaydeden Balyemez, “Ben yatırım yapmak istiyorum. Bundan sonraki projemiz sıfır emisyonla ilgili. Bunun için üniversitemize başvurusunu yaptık. İnşallah 3-5 gün içerisinde temellenir. Sıfır emisyon dünyada olmayan bir şey. Bunun üzerinde Türkiye'de çıkarırsak, devlet büyüklerimiz destek olursa hem ülkemize hem dünyaya hem de çevreye faydası olur. Ben sadece bunlarla ilgili Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan ile bizzat detaylı görüşmek istiyorum. Sonuçta ülkede onun himayesinde başlayan bir proje ile biz bu yola çıktık. Çok yere müracaat ettik, çok yere başvurduk ama tüm kapılar kapandı. Konuşmalarımızda yanlış anlaşılma olmasın, biz devletimizi şikayet etmiyoruz. Biz sadece sesimiz duyulsun istiyoruz. Dünya atık plastiklerle ilgili çok büyük sorun yaşarken dünya bunun içerisinde koştururken kendi ülkemizde bunun yatırımını yapamıyoruz. Dünya 6 kıta iken plastikten dolayı artık 7 kıta oldu. 5 yıl Ar-Ge çalışmamızı boşuna mı yaptık. 5-6 yıldır ARGE'si üzerinde çalıştık. Yıllarımızın heba olmaması için üretime geçerek, hem ülke ekonomisine hem de istihdama yönelik katkımız olacak. Projelerimizle ilgili Emine hanımefendiye de dosyamızı ulaştırmak istiyoruz. Kendisi ile görüşerek, projemizi ve çalışmalarımızı anlatmak istiyoruz” diye konuştu.

“Ekonomiye ve istihdama katkı sağlamak için yatırıma geçmek istiyoruz”

AR-GE çalışması sonucu ürettiği makinenin 1 milyon civarında olduğunu da belirten Balyemez, yeni yatırımla hem ülke ekonomisine katkı sağlamasını hem çevreye hem de dünyaya bunun pazarlamasını yapmayı hedeflediklerini de belirterek şunları söyledi:

“Yaptığımız emisyonla ilgili, makinenin yurtdışına çok güzel ihracatı yapılabilir. Sıfır emisyonla ilgili çalışmalarımıza da başlıyoruz. Geri dönüşüm dernekleri de sahaya çıksınlar. Dört duvar arasında oturup geri dönüşümü savunmasınlar. Çok sayıda derneğe de başvurduk ama olumlu bir dönüş gelmedi. İnşallah yapacağımız yaptırımlar katma değeri yüksek ürünleri elde ederken, mazota eş değer dizeli daha da kullanışlı hale getirmiş olacağız. Dünya genelindeki çalışmalar içerisinde bizim çalışmamız önde. Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da düzenlenen yarışmada 600 başvurudan 60 proje arasına girdik. Biz sadece yatırım yapmak için çabalıyoruz. Üretime geçmek istiyoruz. Doğadaki geri dönüşümden ziyade denizdeki atıkları da geri dönüşümde kullanma çalışmalarımız var. Ekonomiye katkı sağlayarak, hedefimiz sıfır emisyonlu makinemizi yapacak bilgi birikime sahibiz. Ekonomiye ve istihdama katkı sağlamak için yatırıma geçmek istiyoruz.

Dünyanın sıfır emisyon sorununa çözüm bulduk. Dünya da bu makine yok. İnşallah nasip olursa bunu yaparak, ülke ekonomimizi kalkındırarak, güçlenmesi adına bürokrasi engelini aşmaya çalışıyoruz.