İlkokul öğrencileri gazetecilik öğrendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde Kalaycılar İlkokulu 2/A Sınıfı Öğretmeni Burcu Köse idaresindeki öğrenciler Karabük İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem'i okullarında konuk etti. Öğrenciler tarafından Erdem'e gazetecilik üzerine sorular soruldu. Erdem, mesleğiyle ilgili soruları yanıtlayarak, gazetecilik mesleğinde edindiği tecrübeleri paylaşıp, gazetecilik hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilerle yaptığı neşeli söyleşide, Erdem, bir çok meslekte olduğu gibi gazetecilikte de başarılı olmak için bol bol kitap okunmasını, araştırmacı olunması gerektiği , başarılı olmak için çok çalışmanın ve en önemlisi de yapacağın işini de sevmek olduğunu vurguladı.

Soru cevap şeklinde tamamlanan söyleşi sonrası öğrenciler Erdem'e hediye takdiminde bulunurken, okul dışında toplu olarak fotoğraf çektirildi. Erdem, öğretmen Burcu Köse ve öğrencilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.