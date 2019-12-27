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İmam kardeşin zor anları

Karabük’te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halinde iken kırılan arka kapısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden kadının cenazesini imam kardeşi kıldırdı.

Karabük'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halinde iken kırılan arka kapısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden kadının cenazesini imam kardeşi kıldırdı.


100. Yıl Mahallesi 1001 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından kopması sonucu yola düşerek yaralanan ve üç gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Satiye Yılmaz (44), defnedildi.


100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın eşi çocuğu, yakınları ve ve sevenleri katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün helallik almasının istemesinin ardından cenazeyi Satiye Yılmaz'ın imam olan kardeşi Ali Bayram kıldırdı.


Kardeşinin namazını kıldıran Ali Bayram, zor anlar yaşadı.


Cenaze namazının ardından Yılmaz, 5000 evler aile mezarlığında defnedildi.

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