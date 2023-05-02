İmzalar Demirçelik Anadolu Lisesi için atıldı

Karabük'te depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılacak olan Demirçelik Anadolu Lisesinin iki bloğunun yeniden yapılmasını üstlenen hayırsever iş adamı ile protokol imzalandı.

Karabük'te yapı stoku açısından riskli olduğu belirlenen Demirçelik Anadolu Lisesinin A ve B Bloklarının yıkımına karar verilmişti. İki bloğun yeniden yapılarak kente kazandırılmasını hayırsver iş insanı Bayram Demir üstlendi. Okulun yapım protokolü, Karabük Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Şehrimizin önemli bir okulunun yapım protokolünü iş insanımızla yapacağız inşallah. İnşallah bu protokolle çok önemli bir binamızı 1940 yılında yapılan Demirçelik Anadolu Lisemizi ve birçok Karabüklünün eğitim gördüğü binayı yenilemiş olacağız. Bütün okulları depremsellik adına gözden geçiriyoruz. Yıkılıp yapılması gereken okullarımızı yıkıp yeniden yapıyoruz. Güçlendirilmesi gereken binalarımızı güçlendirme programlarına aldık” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, protokol ile Demirçelik Anadolu Lisesinin geçmişteki başarılı günlerine geri döneceğini ifade ederek Karabük'ün bütün alanlarda yer almaya devam edeceğini belirtti.

İş insanı Bayram Demir, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, okulun Erkul Yapı tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.