İnşaat iskelesini çalan 2 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Karabük'te, inşaattan iskeleleri çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yakalanan 2 şahsın iskele demirlerini araca yüklerken görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu İlçesinde inşaattan iskeleleri çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. İnşaatın önünde bulunan iskele demirlerini araca koyan 2 kişi saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 2 Ocak 2019 tarihinde M.İ. isimli şahsa ait inşaattan iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.K. ve H.K.'yı gözaltına aldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Şüphelilerin, iskele demirlerini V.S. isimli şahsa sattıkları belirlendi. Savcılık kararınca V.S. isimli şahıstan iskele demirleri alınarak sahibine teslim edilirken, demirleri satan F.K. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.