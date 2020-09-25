İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaattan düşen işçi yaralandı

Karabük’te yapımı devam eden bir inşaatın 4.

Karabük'te yapımı devam eden bir inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.



Olay, merkeze bağlı Yeşil Mahalle Hilaltepe mevkiinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan Saffet Zengin bir anda dengesini kaybederek 4. kattan zeminde bulunan demir yığınlarının üzerine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, Zengin'in durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.