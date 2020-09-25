İnşaattan düşen işçi yaralandı

Karabük'te yapımı devam eden bir inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeşil Mahalle Hilaltepe mevkiinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan Saffet Zengin bir anda dengesini kaybederek 4. kattan zeminde bulunan demir yığınlarının üzerine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, Zengin'in durumun ise iyi olduğu öğrenildi.