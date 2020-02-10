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İnsan boyunda sarkıtlar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bazı konaklarda insan boyunda sarkıt oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bazı konaklarda insan boyunda sarkıt oluştu.


Karabük genelinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle bir konağın bahçesindeki kafede insan boyunda sarkıtlar oluştu. 1,5-2 metreyi bulan sarkıtlar ilginç görüntü oluşturdu.


Konak çalışanlarından Günaltay Yıldız, bir kaç gündür güzel bir kar yağışı olduğunu söyledi.


Safranbolu'ya 4-5 senedir yoğun kar yağmadığını ifade eden Yıldız, "Bir hafta devam edeceği söyleniyor. Safranbolu karla güzel. Buradan da güzel manzaralar çıktı bize. Sarkıtlar sayesinde bize de reklam oldu, fotoğraf falan çektiriliyor. Kar kötü etkiliyor, işler sakin geçiyor bu nedenle" dedi.


Öte yandan, off-road tutkunları da arazi araçlarıyla karla kaplı köy yollarında karın tadını çıkardı. Safranbolu ilçesinde bağlı köy yollarında arazi araçlarıyla ilerleyen sürücüler, karla kaplı yollarda araç sürmenin tadını çıkarttı.

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