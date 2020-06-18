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İş adamı Sarıalioğlu ‘Çocuk Tribünü' projesine destek çağrısı yaptı

İş adamı Fatih Sarıalioğlu Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından yürütülen ‘Çocuk Tribünü’ projesine destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

İş adamı Fatih Sarıalioğlu Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) tarafından yürütülen ‘Çocuk Tribünü' projesine destek verilmesi gerektiğini ifade etti.


İş adamı Sarıalioğlu geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı yaşaması, alkol ve zararlı maddelerden uzak durması adına yapılan ‘Çocuk Tribünü' projesine her bilinçli anne ve babanın gönülden desteklemesi gerektiğini belirtti.


Yapılan çalışmalarla özellikle yurt dışında alkol ve zararlı maddelerin kullanım yaşının 10'lara kadar düştüğünün görüldüğünü dile getiren Sarıalioğlu, “Bizim ülkemizde de bu yaş sınırı Emniyet Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 15-16 yaş sınırlarına kadar düşmüş durumda bunları söylerlerken şahsım adına üzüntü duymaktayım. Ancak gerçeklerin her zaman gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır, dolayısıyla bu gerçekten hiç birimiz kaçamayız. Bunu bir dernek üstlenmiş proje haline getirmiş çokta güzel bir proje olmuş kendilerini tebrik ederim. Yine tekrarlamakta fayda görüyorum, bilinçli her anne babanın, geleceğini düşünen her bireyin bu ve buna benzer projelere destek vermesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Geleceğimizi kurtarmak için yapılan her türlü projeye kişi, kurum ve kuruluş ayırmadan her zaman destek olacağımın bilinmesini isterim" dedi.


Sarıalioğlu ‘Çocuk Tribünü' projesinin sadece Türkiye'de değil çok yakında yurt dışında da büyük ses getireceğine inandığını söyledi.

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