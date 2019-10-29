İş adamı Ünal'dan Safranboluspor'a büyük destek

Karabük Amatör B Lig'de mücadele eden Safranboluspor'a iş adamı Cengiz Ünal, büyük destek verdi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Ünal Mühendislik sahibi iş adamı Cengiz Ünal, Karabük Amatör B Lig'de mücadele eden Safranboluspor'a büyük destek sağladı. İş adamı Ünal'ın yapmış olduğu destek spor camisinde takdirle karşılanırken, birçok iş adamına da örnek oldu.

Ünal, yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan önemli bir ilçe olduğunu, kendilerinin de ellerinden geldiğince spor kulüplerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi. İlçenin önemli bir spor kulübüne destek olduklarını ifade eden Ünal, "Takımın tamamı üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu çocuklar gerçekten gönül vererek bu taıma katkı vermeye çalışıyorlar. Bizlerde elimizden geldiğince Safranboluspor'a destek olmaya çalıştık. inşallah vermiş olduğumuz destekle ligde bir nebzede olsa rahat nefes almışlardır" dedi.

Safranboluspor Başkanı Hüseyin Özkaynak da iş adamı Cengiz Cengiz Ünal'a vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.