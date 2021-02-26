İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş insanı Adnan Çebi'nin acı günü

Karabük’ün tanınan iş inşalarından Adnan Çebi’nin babası Cavit Çebi hayatını kaybetti.

Karabük'ün tanınan iş inşalarından Adnan Çebi'nin babası Cavit Çebi hayatını kaybetti.


Çebioglu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'nin babası Cavit Çebi yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Şirinevler Mahallesi sakinlerinden olan ve Trabzon Sürmene eşrafından Cavit Cebi için Şirinevler Camii'nde Cuma Namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.


Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ile kamu kurum ve kuruluşları amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cavit Çebi'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığı'na defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.