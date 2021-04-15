İş insanı Orhan Buyurman'ın acı günü

Merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman'ın, babası Bayram Buyurman vefat etti.

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği'nin (ATGB) Genel Başkanı ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Disiplin Kurulu Başkanı iş insanı Orhan Buyurman'ın babası Bayram Buyurman yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Kurtuluş Mahallesi sakinlerinden olan ve Bartın Ulus eşrafından Bayram Buyurman için Kurtuluş Meriç Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İş İnsanı Orhan Buyurman, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayram Buyurman'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.