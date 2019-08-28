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İş kazasında hayatını kaybeden orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen orman kazasında hayatını kaybeden orman işçisi Kenan Akbıyık son yolcuğuna uğurlandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen orman kazasında hayatını kaybeden orman işçisi Kenan Akbıyık son yolcuğuna uğurlandı.


Yenice Orman İşletmesine bağlı Sarıot bölgesinde orman üretimi yapan Kenan Akbıyık'a (71) kesim sırasında yıkılan ağacın dalı çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle Kenan Akbıyık olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Akbıyık için Yenice Merkez Cami'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, orman teşkilatı, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Kenan Akbıyık, kılınan cenaze namazının ardından Güney köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

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