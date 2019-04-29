İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman yolunda meydana gelen kazada iş makinesi yüklü kamyon devrilerek 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı depodan Yenice istikametine gelmekte olan Şaban Köroğlu yönetimindeki 78 YA 738 plakalı iş makinesi yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu derenin içine devrildi. Şoför Şaban Köroğlu ile yanında bulunan Sercan Ekmekçi kazada hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Yenice Devlet Hastanesine, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.