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İş yerinin önündeki sehpayı çaldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinin önündeki sehpayı çalan kadın güvenlik kamerasına yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinin önündeki sehpayı çalan kadın güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda kapalı olan iş yerinin önüne gelen bir kadın, etrafı kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği sehpayı alıp gözlerden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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