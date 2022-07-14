İhlas Haber Ajansı

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İşçi delegesinin kafasında bardak kırıp yaralayan şahıs tutuklandı

Ankara’da gerçekleşecek olan Özçelik-İş Sendikası Genel kurulu öncesi Karabük’te üst kurul delegesinin kafasında bardak kırarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da gerçekleşecek olan Özçelik-İş Sendikası Genel kurulu öncesi Karabük'te üst kurul delegesinin kafasında bardak kırarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda KARDEMİR işçisi Adnan Tutar, yine aynı fabrikada çalışan R.D. tarafından oğlunun yanında darp edilmiş ve yaralanmıştı. Başına aldığı darbeler nedeniyle hastanede 13 dikiş atılan Tutar, taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.


Polis ekipleri tarafından gözaltına altına alınan R.D. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Karabük T Tipi Cezaevine sevk edildi.

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