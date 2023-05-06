Işık ihlali yapan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay Karabük-Safranbolu karayolu Namal Kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki 78 SR 188 plakalı otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonrası Yeşil Mahalle istikametine dönüş yapan B.C. sevk ve idaresindeki 78 ABG 839 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.