Isınmak için döktüğü tiner sonrası alev alan işçi hayatını kaybetti

Ş.'de meydana gelen olayda, ısınmak için yaktıkları teneke içerisine tiner döktükten sonra alev alan işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, KARDEMİR A.Ş.'de çelikhane kısmında meydana geldi. Müteahhit firmada montaj elemanı olarak çalıştığı öğrenilen 30 yaşındaki Ferdi Yalçın, 3'üncü pota fırının yatırımının tozsuzlaştırma sisteminin montajını yaparken, ısınmak için teneke içine tiner döktüğü sırada parlama meydana geldi. Parlayan alevler sonucu üzerindeki giysiler alev alan Yalçın'ı gören diğer işçiler alevleri söndürürdü. Ağır yaralanan işçi fabrikaya ait ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.