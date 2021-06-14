İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları tamamlandı

Karabük’te düzenlenen 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları sona erdi.

Karabük'te düzenlenen 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları sona erdi.


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları 5000 Evler ve Safranbolu sentetik futbol sahalarında oynanan müsabakalarla tamamlandı. Üç grupta 12 takımın yer aldığı turnuvada, grupları lider olarak tamamlayan İstanbul Çekmeköy Belediyesi, Gölcük ve Ankara Başkent takımları, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.


Oynanan maçların ardından lider takımların madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.