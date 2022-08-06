İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası müsabakaları Karabük'te devam ediyor.

Safranbolu Kapalı Spor Salonu'nda 3-7 Ağustos tarihlerinde 6 takımın katıldığı şampiyonada bugün oynanan karşılaşmada Karşıyaka İESK, 2-0 geriye düştüğü rakibi İzmir İESK'i 2-3 mağlup etti.

Safranbolu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımlar Antrenörü Ali Metin, Türkiye İşitme Engelliler İl Temsilcisi Musa Özyıldırım, antrenörler, sporcular ve sporseverler izledi.

Karabük'teki ortamdan ve tesislerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımlar Antrenörü Ali Metin, “Şampiyonamız çok güzel ilerliyor. Biz memnunuz. Türkiye Futbol Federasyonu destekli “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi ile kadınlarda futbol branşında tekrar faaliyete geçirmek için güzel bir faaliyet oldu. Karabük ve Safranbolu'da da bizi çok iyi ağırlıyorlar. Saha ve tesisler gayet güzel. Hiçbir problemimiz yok. Oyuncularımız da ortamdan gayet memnun. Tabi milli takımın oluşturulması adına güzel bir etkinlik oldu. Daha fazlaları da olacak inşallah” dedi.

Gelecek sene düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için çalışacaklarını belirten Metin, “İki ay önce Brezilya'da erkek futbol milli takımımız olimpiyat üçüncüsü oldu. Önümüzdeki sene bir dünya şampiyonası var. Büyük bir ihtimalle Güney Kore'de düzenlenecek. Kızlarımızı onlara hazırlamak istiyoruz. Burada futsal kadın milli takımını oluşturacağız. Biliyorsunuz TFF'de kadın futsal milli takımı yok ama Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu'nda var. İyi de dereceleri var. Bu oyunculardan 4-5 tanesi TFF Kadınlar Ligi'nde oynuyor” ifadelerini kullandı.

Metin, seslerini duyurmak istediklerini ifade ederek, “Biz işitme engelli takımlar olarak ‘sesimizi duyun' diyebiliriz. Bizi duyun ki hem erkeklerde hem kadınlarda futbolumuzu ve futsalımızı, sporlarımızı herkes bilsin. Evlerinde olan işitme engelli kızlarımız varsa onları bizlere yönlendirsinler. Bizim federasyonumuzda 24 tane branş var. Bu branşların içine bu sessiz çocuklarımızı yerleştirelim. Faaliyetlere girsinler. Hep beraber olalım” şeklinde konuştu.