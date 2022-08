İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası sona erdi

Karabük'ün ev sahipliğinde Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonada bugün oynanan final maçında Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü, Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-2 yenerek şampiyon oldu.

Safranbolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın final müsabakasını Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakam Vekili Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Ersöz, Serhat Öztürk, Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, siyasi parti temsilcileri ile sporseverler takip etti.

3-7 Ağustos tarihleri arasında 6 takımın katıldığı şampiyonayı Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olarak tamamlarken, Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Karşıyaka İşitme Engelliler Spor Kulübü üçüncü olarak tamamladı.

Karabük'ün sportif etkinliklerde tercih edilmesinde altyapısının iyi durumda olmasının rol oynadığını belirten Vali Fuat Gürel, “Ülkemizin her tarafında özellikle gençlik ve spor alanında sportif altyapımızın çok iyi olduğunu ifade edebilirim. Sadece Karabük değil ülkenin her tarafı, her ilimiz bu anlamda çok iyi durumda ama Karabük muhtemelen diğer illerden biraz ilerideki Karabük tercih ediliyor. Aynı zamanda Karabük'teki federasyon yöneticilerimiz, Karabük'teki diğer görevli kişilerin gayretleri de buna öncülük etmektedir” dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yetkililerine Karabük'ü tercih ettikleri için ayrıca teşekkür eden Vali Gürel, bu tarz etkinliklerin engelli bireyler için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Engelli kardeşlerimiz aslında bu tür faaliyetlerin içinde yer alarak hayatın içinde yer almaya ve diğer kardeşlerimize örnek olmak adına da önemli bir görevi ifa ediyorlar. Bu manada bu kardeşlerimize emek sarf eden antrenörlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şampiyona, dereceye giren sporculara, teknik heyetlere ve müsabakaları yöneten hakemlere protokol üyeleri tarafından madalya ve kupalarının takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.