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İstanbul Eflaniler Derneği 285 aileye ramazan kumanyası dağıttı

İstanbul Eflaniler Derneği (İstanbul Ef-Der) tarafından Eflani’de ihtiyacı olan ailelere ramazan kumanyası dağıtıldı.

İstanbul Eflaniler Derneği (İstanbul Ef-Der) tarafından Eflani'de ihtiyacı olan ailelere ramazan kumanyası dağıtıldı.


Karabük'ün Eflani ilçesinde İstanbul Ef-Der Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 285 aileye ramazan kumanyası dağıtımı yapıldı. EF-DER Başkanı Abdullah Adatepe Türkiye'de birçok insanın yoksulluk sınırında yaşadığı, acil gıda desteğine ihtiyaç duyduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, “İnsanlığın bu en temel sorununun bilincinde olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyerek ramazan paketleri oluşturduk ve yönetim kurulu olarak dağıtımlara başladık. Bizler yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın hep yanında olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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