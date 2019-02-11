İstanbul'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan İstanbul’da yakalanarak Karabük’e getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan İstanbul'da yakalanarak Karabük'e getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan Sedat K., ekiplerin operasyonu sonucunda İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandı. Karabük'e getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.