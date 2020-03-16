İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında kar

Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli rampalarında da etkili olmaya başladı.
Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında da etkili olmaya başladı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, Karabük-Gerede karayolunun 1325 rakımlı Kemikli rampalarında da etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran kar yağışı karşısında şaşıran sürücüler hazırlıksız yakalandı. Kar yağışının devam ettiği yol güzergahında Karayolları ekipleri gerekli önlemleri alırken, trafik ekipleri kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olmasını istedi.