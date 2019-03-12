İstiklal Marşının 98. Yılı Karabük'te kutlandı

Karabük'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yılı, Karabük Kültür Merkezi'nde salonunda yapılan törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, konuşmaların ardından Mehmet Akif Belgeseli izletilerek, Mehmet Akif'in bestelediği şiirler öğrenciler tarafından okundu. Daha sonra İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından ödülleri verildi. 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği tiyatro oyunu izleyenleri duygulandırırken, tören ‘İstiklal Marşının yazılış hikayesi' oratoryosu ile son buldu.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.