İtfaiye bu kez ağaca takılı kalan dronu kurtarmak için seferber oldu

Karabük'te doğa çekimleri sırasında ağaç dalına takılan dron, itfaiye ekipleri tarafından takılı kaldığı yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası Bartın-Karabük karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde ortaya güzel bir manzara çıktı. Baharın gelişiyle birlikte yeşeren ve çiçek açan ağaçların kar altındaki halini dron ile görüntüleyen gazetecinin dronu rüzgarın da etkisi ile kontrolden çıkarak karla kaplı çam ağacının dallarına takılı kaldı. Kendi imkanları ile dronu kurtaramayan gazeteci, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. İtfaiye aracının yangın merdiveni ile dron takıldığı ağaç dallarından kurtarılarak sahibine teslim edildi.