İYİ Parti Karabük İl Başkanlığında devir teslim yapıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Karabük İl Başkanlığına atanan Dursun Doğan, görevi İl Başkanı Mehmet Aksoy'dan devraldı. Törende konuşan eski İl Başkanı Mehmet Aksoy 2018 yılından beri görevde olduğunu belirterek, “Genel Merkez bir tasarruf yaptı. Tasarruf gereğincede seçim arifesine kadar yeni bir il başkanı tekrar kurucu olarak atandı. Dursun Doğan Bey ile devir teslimimizi yerine getirdik. Başarılar diliyorum kendisine Her zaman partimizin arkasındayız. Onlarla birlikte olacağız. Partimizin neferi olarak daima koşacağız” dedi.

İYİ Parti Karabük Kurucu İl Başkanlığına atanan Dursun Doğan ise, “Genel Başkanımız Meral Akşener'in talimatı, Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın'ın olurları ile bizlere Karabük İl Teşkilatını yeniden yapılandırma kurucu başkanlığı görevini takdim ettiler. Bundan dolayı Karabük'ü kucaklayacak, birlik ve beraberliği yakalayacak bir yönetim oluşturarak partimizi Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de daha iyi yerlere götürmek için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.