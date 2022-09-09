İzinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Bağbaşı Köyü Softaoğlu mevkiinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda yaptıkları çalışmalarda Ş.D. (67), F.C. (68) ve R.C.(67) isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Operasyonda 4 adet kürek, 2 adet manivela, 3 adet kazma, 15 metre ip, kova, el arabası ve el feneri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.