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İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı bir köyde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan incelemelerin ardından çalışma başlatan ekipler kazı yapan 3 şüpheliyi kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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