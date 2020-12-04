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Jandarma ekiplerinden drone ile maske denetimi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde jandarma ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında drone ile maske denetimi yaptı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde jandarma ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında drone ile maske denetimi yaptı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük'ün tek beldesi olan Yortan'da maske denetimini drone ile yaptı. Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, HES kodu sorgulaması da yapıldı. Vatandaşların büyük oranda maske taktığının gözlemlendiği denetimde, kurallara uygun davranan vatandaşlara teşekkür edildi.

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