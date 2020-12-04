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Jandarma KADES'i tanıttı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.


İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddeti önlemek amacıyla hayata geçirilen mobil uygulama olan KADES, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara tanıtıldı.


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadına ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması, İçişleri Bakanlığının öncelikleri doğrultusunda Karabük İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki yerleşim yerlerinde ve işyerlerinde kadınlara tanıtılarak programı yüklemeleri tavsiye ve temin edilmektedir. Söz konusu uygulamanın tanıtımı faaliyetleri sürdürülecektir" denildi.

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